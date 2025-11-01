uma parceria com o Jornal Expresso
01/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 01-11-2025 19:43

Sócios aprovam novos corpos sociais para o União Desportiva Vilafranquense

93 sócios foram ao pavilhão José Mário Cerejo em Vila Franca de Xira exercer o direito de voto.

Pela primeira vez numa década e meia o União Desportiva Vilafranquense (UDV) tem novos corpos sociais eleitos, num sufrágio que teve lugar no sábado, 1 de Novembro.
93 sócios votaram num boletim com duas colunas, uma de "sim" (para aprovar a lista) ou "não", para rejeitá-la. Do total de votantes, 70 votaram "Sim" na lista apresentada, que era a única a votação. Também se registaram 23 votos "não". Os novos órgãos sociais tomaram posse no mesmo dia, pondo fim a anos de gestão de uma comissão administrativa.
Uma das prioridades dos novos corpos sociais, recorde-se, é abrir uma auditoria rigorosa, séria, transparente e aberta à comunidade sobre o trabalho feito pela comissão administrativa, já tinham dito vários membros da lista a O MIRANTE.
A lista agora eleita conta na mesa da assembleia-geral com Paulo Nunes (presidente), João Conde (primeiro secretário), Pedro Ferreira (segundo secretário) e José Pina (suplente). Para o conselho fiscal são indicados os nomes de António Quintino (presidente), Bruno Mendonça (secretário), Paulo Costa (relator) e João Ferreira (suplente). Por fim, para a direcção, são propostos Luís Filipe Luz (presidente), António Gonçalves (vice-presidente), Elsa Sousa (secretária-geral), Fausta Parracho (tesoureira), David Inácio (director do departamento de futebol), Leandro Boura (director de património e instalações) e Rui Silva (director de modalidades).

* Notícia desenvolvida na edição impressa de O MIRANTE

