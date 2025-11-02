Grupo Desportivo Sobralense ajuda a dar vida à aldeia de Sobral

A aldeia de Sobral, no concelho de Ourém, tem mais vida com o Grupo Desportivo Sobralense. Criada em 1972, a colectividade surgiu para proporcionar a prática desportiva na aldeia, designadamente o futebol. Com o passar dos anos a prática desportiva foi desaparecendo e hoje o grupo aposta principalmente na organização e no apoio a eventos culturais e recreativos. Com cerca de 200 sócios activos, a associação é maioritariamente composta por jovens que lutam para manter viva a aldeia. O MIRANTE acompanhou o evento anual “O Recreio”, criado pela associação há quatro anos, e conversou com Nuno Henriques, tesoureiro do grupo, e Francisca Prazeres, criadora do evento.

Nuno Henriques, 27 anos, nasceu e cresceu na aldeia de Sobral, estando actualmente a trabalhar em Lisboa na área de controlo de gestão. Embora esteja a morar na capital, faz questão de ir todos os fins-de-semana à aldeia. Entrou para a direcção do Grupo Desportivo Sobralense no ano passado, assumindo o cargo de tesoureiro. Explica que nos primeiros anos a associação estava muito focada na vertente desportiva. Com o passar dos anos foram surgindo outros passatempos na vida das pessoas, o que obrigou o grupo a reinventar-se, apostando mais em eventos culturais. O jovem de 27 anos refere que a aldeia está a envelhecer, mas felizmente existe uma comunidade jovem que está a conseguir manter a terra viva com diversas iniciativas. A direcção é composta por sete pessoas, quatro delas com idade inferior a 30 anos. “Nós, a comunidade mais jovem, sentimos o peso de assumir a direcção da associação e de implementar novas ideias e trazer outras dinâmicas”, refere.

Grupo quer voltar

a apostar no desporto

O tesoureiro destaca que a associação organiza diversas actividades ao longo do ano. A nível desportivo, promovem caminhadas e um torneio de futebol que envolve diversas aldeias da freguesia. Têm também um grupo de teatro com 15 elementos, cujos ensaios semanais se realizam na antiga escola da aldeia, que foi cedida à associação. Organizam também o evento “O Recreio”, que acontece anualmente, indo já na quarta edição. Além destas iniciativas, o grupo dispõe ainda de um bar que está aberto todos os dias, contando com música ao vivo mensalmente. Para o futuro, Nuno Henriques assume que o grupo pretende voltar a apostar no futebol. “Queremos construir um campo de futebol de cinco. Na nossa região não existe e achamos que é uma aposta interessante para trazer pessoas para a aldeia”, afirma. Querem ainda remodelar a sede, onde funciona o bar.

Francisca Prazeres, 27 anos, é uma das criadoras do evento “O Recreio”. Natural de Sobral, esteve a trabalhar em Lisboa, como gestora de projectos de educação, decidindo voltar para a aldeia porque se sentia cansada da vida agitada da capital. Juntamente com uma amiga teve a ideia de criar o evento “O Recreio”, porque sentia que faltava alguma dinamização cultural no concelho de Ourém. “É um concelho com muitas festas, mas acabam por ser todas um bocadinho parecidas. Queríamos fazer uma coisa diferente”, realça. Lembrou-se da escola onde tinha estudado e decidiu pedir ajuda ao Grupo Desportivo Sobralense. O evento nasceu, assim, em 2022. “O Recreio” consiste numa iniciativa cultural onde há venda de produtos artesanais, exposições de arte e actuações musicais. O principal objectivo é que seja um evento para todas as idades, começando de tarde e acabando já de madrugada.