03/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 03-11-2025 10:51

Diogo Matos conquista sete títulos europeus e dois recordes mundiais em Albufeira

Fotos DR
Atleta Diogo Matos já conquistou sete títulos de campeão e dois recordes mundiais no Campeonato Europeu de Natação Adaptada. Uma participação histórica para o nadador da Póvoa de Santa Iria.

O nadador Diogo Onofre Matos, residente na Póvoa de Santa Iria, alcançou resultados extraordinários no 8.º Campeonato Europeu de Natação Adaptada para atletas com Síndrome de Down (DSISO), que decorreu em Albufeira. O atleta conquistou sete títulos de campeão europeu, dois recordes mundiais, um recorde europeu e um recorde nacional, naquela que foi a sua melhor participação de sempre em competições internacionais.
Diogo conquistou a medalha de ouro nos 200 metros bruços, prova em que estabeleceu um novo recorde pessoal. Nos 100 metros bruços voltou a destacar-se, sagrando-se campeão europeu e fixando um novo recorde nacional, além de alcançar o recorde europeu na categoria Master 1. O nadador voltou a subir ao lugar mais alto do pódio nos 50 metros bruços. Nas estafetas, o desempenho de Diogo Matos e da equipa portuguesa foi igualmente positivo. Nos 4x50 metros livres conquistaram o ouro e estabeleceram um novo recorde europeu T21, enquanto nas estafetas de 4x100 metros estilos e 4x100 metros livres alcançaram o ouro e fixaram novos recordes mundiais T21. A prestação ficou ainda marcada por uma medalha de prata na estafeta de 4x100 metros livres mista, que reforçou o desempenho colectivo da selecção.
Diogo Matos terminou ainda em sexto lugar nos 50 metros livres e conquistou a medalha de prata nos 100 metros estilos, ambas as provas com recordes pessoais.
