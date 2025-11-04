A equipa da Búzios começou a nova época de natação com o pé direito, conquistando o primeiro lugar colectivo no Torneio de Cadetes da Associação de Natação do Distrito de Santarém, que decorreu no dia 2 de Novembro, na capital ribatejana.

Búzios abre época com vitória no Torneio de Cadetes em Santarém

O 1.º Torneio de Cadetes da época 2025/2026 reuniu jovens promessas da natação distrital no Complexo Aquático de Santarém, num ambiente de grande entusiasmo e espírito desportivo. A Búzios apresentou-se com 20 nadadores, muitos deles a estrearem-se em competição oficial, e alcançou o primeiro lugar na classificação colectiva, resultado do desempenho consistente de toda a equipa.

Entre os destaques individuais, sobressaem Maria Marques, vencedora das provas de 100 metros mariposa e 200 metros livres na categoria de Cadete A, e Guilherme Palmeiro, que triunfou nos 50 metros mariposa e 50 metros costas (Cadete B).

Na mesma categoria, Ana Fernandes venceu os 50 metros bruços e 50 metros crawl, enquanto Matilde Pedro garantiu o ouro nos 100 metros livres.

O espírito colectivo da equipa ficou também patente nas estafetas, com a Búzios a conquistar a prata nas provas de 4x25 estilos (Victoria Silveira, Ana Fernandes, Guilherme Leal e Luís Neves) e 4x50 livres (António Matias, Clara Alves, Maria Marques e Leonardo Bibi). Beatriz Esteves amealhou prata nos 50 metros mariposa/costas.

A somar ao quadro de medalhas, destacaram-se ainda os bronzes de Ana Mateus, António Matias, Clara Alves, Tomás Oliveira e novamente Maria Marques, em diferentes provas e estilos.

Com este arranque vitorioso, a Búzios dá o mote para uma época que promete continuar a formar jovens talentos.