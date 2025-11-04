Jovens da Juventus Academy em Rio Maior “divididos” na visita do Sporting a Turim

Uma parte dos atletas da Juventus Academy de futebol, em Rio Maior, vão ficar “divididos” quando o Sporting defrontar os italianos na terça-feira, na Liga dos Campeões, admitiu hoje o responsável daquele projecto de formação. Instalada naquele concelho desde Setembro, a primeira academia da ‘vecchia signora’ em Portugal conta com 121 atletas em futebol, “desde os escalões de traquinas aos juvenis” que vão viver o encontro de terça-feira de uma forma particular, disse Nuno Tavares à agência Lusa.

“Os que não são do Sporting, obviamente, querem que a Juventus ganhe. Os que são do Sporting são muito objetivos e dizem que são do Sporting há mais tempo, por isso querem que o Sporting vença”, revelou o responsável da MVP Academy, que iniciou, este ano, uma pareceria com o clube italiano. Para além dos 121 jovens da região de Rio Maior, a MVP Academy conta com "44 atletas internos" nas modalidades de basquetebol, natação e, agora, futebol, desde que iniciou a parceria com a Juventus. Fundada em 2019, procura garantir aos jovens um “acompanhamento de 360 [graus] dentro das áreas desportiva e académica”, explicou Nuno Tavares.