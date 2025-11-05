Associação de Aboboreiras promove Torneio de Sueca 

A actividade tem início marcado para as 14h30 de sábado.

A Associação Recreativa de Aboboreiras, no concelho de Tomar, está a promover um Torneio de Sueca para a tarde de sábado, 8 de Novembro. A colectividade promete um torneio cheio de animação e prémios fantásticos.

A actividade tem início marcado para as 14h30. Os prémios consistem em peruas, bacalhaus, queijos, chouriços, abóboras e vinho.