Desporto | 05-11-2025 15:00
Associação de Aboboreiras promove Torneio de Sueca
Foto Facebook Associação Recreativa de Aboboreiras
A actividade tem início marcado para as 14h30 de sábado.
A Associação Recreativa de Aboboreiras, no concelho de Tomar, está a promover um Torneio de Sueca para a tarde de sábado, 8 de Novembro. A colectividade promete um torneio cheio de animação e prémios fantásticos.
A actividade tem início marcado para as 14h30. Os prémios consistem em peruas, bacalhaus, queijos, chouriços, abóboras e vinho.
