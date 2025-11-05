uma parceria com o Jornal Expresso
05/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 05-11-2025 18:00

Associação de Junceira realiza encontro de quadriciclos

Associação de Junceira realiza encontro de quadriciclos
Foto ACRDF Junceira
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Iniciativa dedicada exclusivamente a quadriciclos com tracção às quatro rodas decorre na manhã de sábado, 8 de Novembro.

A Associação Cultural, Recreativa e Desportiva da Freguesia de Junceira, concelho de Tomar, vai realizar o 1º Encontro ATV 4x4 na manhã de sábado, 8 de Novembro. Trata-se de um encontro dedicado exclusivamente a quadriciclos com tracção às quatro rodas. Além de um passeio turístico pelas margens do Zêzere, haverá ainda fogueira de São Martinho, espaço de animação infantil e a actuação do DJ Mr. Charles.
A recepção dos participantes começa às 9h00. Segue-se pequeno almoço e briefing de segurança. Às 10h15 tem início o passeio turístico com 50km de distância, terminando a actividade com almoço convívio dos participantes.
PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar