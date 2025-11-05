uma parceria com o Jornal Expresso
05/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 05-11-2025 12:00

Maria Rodrigues e Daniel Gomes conquistam título nacional de padel para o Clube Ténis de Santarém

A dupla venceu o Campeonato Nacional de Equipas Mistas – de Nível 3 e reforça assim o prestígio do clube ribatejano no desporto.

Maria Rodrigues e Daniel Gomes, atletas do Clube Ténis de Santarém, sagraram-se campeões nacionais de padel na modalidade de equipas mistas – Nível 3, uma das seis categorias de dificuldade da modalidade. O torneio decorreu no fim de semana de 1 e 2 de Novembro, no Ultimate Urban Padel, em Belas.
A dupla ribatejana destacou-se ao longo da competição, ultrapassando várias eliminatórias com jogos renhidos e na final demonstraram grande nível de jogo, vencendo a partida decisiva de forma clara, com parciais de 6/3 e 6/3. Esta vitória representa mais um marco para o Clube Ténis de Santarém, que continua a afirmar-se no panorama nacional do padel, uma modalidade que tem vindo a crescer em número de praticantes.

