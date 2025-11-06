Três pares da NewStarDance no Campeonato do Mundo de 10 Danças Sub-21

Três pares da escola de dança NewStarDance, de Santarém, foram seleccionados para participar no Campeonato do Mundo de 10 Danças Sub-21, que se realiza em Famalicão no dia 8 de Novembro.

Três pares da escola de dança NewStarDance, de Santarém, foram seleccionados para participar no Campeonato do Mundo de 10 Danças Sub-21, que se realiza em Famalicão no dia 8 de Novembro. Os pares representantes são: Xavier Pereira & Leonor Madeira; Eduardo Domingos & Inês Henriques; e Dinis Ferreira & Luísa Tanora

“Este feito é motivo de grande orgulho para toda a equipa NewStarDance, refletindo o talento, dedicação e trabalho árduo dos nossos jovens atletas e treinadores. Desejamos a todos os pares uma excelente participação e muito sucesso neste importante evento internacional”, diz a NewStarDance em nota de imprensa.