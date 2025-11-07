uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 07-11-2025 09:00

Gimno Clube de Santarém organiza o estágio da selecção nacional

Gimno Clube de Santarém organiza o estágio da selecção nacional
Santarém foi a cidade escolhida para receber o estágio da selecção antes da participação no Campeonato do Mundo Júnior e Competição Mundial de Grupos de Idades.

O Gimno Clube de Santarém foi o clube escolhido pela Federação de Ginástica de Portugal para acolher o estágio da selecção nacional de trampolins, antes da participação no Campeonato do Mundo Júnior e Competição Mundial de Grupos de Idades. Mais de 50 ginastas treinam em Santarém antes de partirem para o Mundial de Trampolins em Pamplona, Espanha, onde Portugal vai estar representado no Campeonato do Mundo Júnior entre os dias 11 e 16 de Novembro.
A concentração das equipas de ginastas ocorreu nos passados dias 1 e 2 de Novembro e juntou mais de 50 atletas com respectivos treinadores. Durante o estágio foram apresentados os novos equipamentos oficiais que irão acompanhar Portugal nos Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028. O presidente da Federação de Ginástica de Portugal, Luís Arrais, natural de Santarém, esteve presente na sessão deixando uma mensagem de apoio e incentivo à comitiva portuguesa.
O Gimno Clube de Santarém vai ser representado por Francisca Ilaco, Leonor Baptista, Benedita Peseiro e Carolina Marques. Esta já é a 17ª participação do Gimno Clube de Santarém em competições mundiais, continuando a ser uma referência da ginástica nacional e para o distrito de Santarém.

