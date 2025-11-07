uma parceria com o Jornal Expresso
07/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 07-11-2025 18:00

Ginastas de trampolins que vão representar Portugal estagiaram em Santarém

Ginastas de trampolins que vão representar Portugal estagiaram em Santarém
Da para a direita: Francisca Ilaco, Benedita Peseiro, Carolina Marques, Leonor Baptista, ginastas do Gimno Clube de Santarém que vão competir em Pamplona. FOTO - GCS
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A Federação de Ginástica de Portugal confiou ao Gimno Clube de Santarém a organização do estágio de preparação para o Campeonato do Mundo Júnior e Competição Mundial por Grupos de Idades na modalidade de Trampolins, que decorre em Pamplona, Espanha, entre os dias 11 e 16 de Novembro.

A Federação de Ginástica de Portugal confiou ao Gimno Clube de Santarém (GCS) a organização do estágio de preparação para o Campeonato do Mundo Júnior e Competição Mundial por Grupos de Idades na modalidade de Trampolins, que decorre em Pamplona, Espanha, entre os dias 11 e 16 de Novembro. A concentração daquela que será a equipa de ginastas e treinadores que representarão o país, teve lugar em Santarém nas instalações do GCS nos dias 1 e 2 de Novembro e juntou mais de meia centena de ginastas e respectivos treinadores.

Uma oportunidade ainda para mostrar os novos equipamentos que levarão longe as cores de Portugal no próximo Ciclo Olímpico, rumo a Los Angeles 2028, e ouvir os votos de boa sorte do presidente da Federação de Ginástica de Portugal, Luís Arrais, um escalabitano com uma vida dedicada à ginástica.

O Gimno Clube de Santarém vai ser representado em Pamplona por quatro ginastas. Francisca Ilaco que vai para a sua segunda participação e Leonor Baptista em Trampolim Individual, escalão 13/14 anos e Benedita Peseiro e Carolina Marques em Trampolim Sincronizado, no escalão 11/12, representarão o clube, que já vai sua 17ª participação em Competições Mundiais. A organização dos aparelhos e escalões ditou que a participação de todas as ginastas escalabitanas se realizasse no penúltimo dia de competição, sábado, dia 15 de Novembro.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar