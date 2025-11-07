Ginastas de trampolins que vão representar Portugal estagiaram em Santarém

A Federação de Ginástica de Portugal confiou ao Gimno Clube de Santarém (GCS) a organização do estágio de preparação para o Campeonato do Mundo Júnior e Competição Mundial por Grupos de Idades na modalidade de Trampolins, que decorre em Pamplona, Espanha, entre os dias 11 e 16 de Novembro. A concentração daquela que será a equipa de ginastas e treinadores que representarão o país, teve lugar em Santarém nas instalações do GCS nos dias 1 e 2 de Novembro e juntou mais de meia centena de ginastas e respectivos treinadores.



Uma oportunidade ainda para mostrar os novos equipamentos que levarão longe as cores de Portugal no próximo Ciclo Olímpico, rumo a Los Angeles 2028, e ouvir os votos de boa sorte do presidente da Federação de Ginástica de Portugal, Luís Arrais, um escalabitano com uma vida dedicada à ginástica.



O Gimno Clube de Santarém vai ser representado em Pamplona por quatro ginastas. Francisca Ilaco que vai para a sua segunda participação e Leonor Baptista em Trampolim Individual, escalão 13/14 anos e Benedita Peseiro e Carolina Marques em Trampolim Sincronizado, no escalão 11/12, representarão o clube, que já vai sua 17ª participação em Competições Mundiais. A organização dos aparelhos e escalões ditou que a participação de todas as ginastas escalabitanas se realizasse no penúltimo dia de competição, sábado, dia 15 de Novembro.