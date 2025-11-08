Clube Ténis e Padel de Santarém uma referência para os amantes de desportos de raquetes
Aberto a praticantes de todas as idades, integrados em grupos de competição e grupos sociais com condições para aulas e treinos todos os dias do ano.
Fundado há 42 anos, o Clube Ténis e Padel de Santarém, possui dois campos de ténis cobertos e dois descobertos, três campos de padel cobertos e 1 campo de Pickleball, o que lhe permite ministrar aulas durante todo o ano. Com sede no Largo Comendador Paulino da Cunha e Silva, no complexo desportivo municipal do Choupal, tem actualmente cerca de centena e meia de praticantes de Ténis e Padel, com idades entre 5 e 75 anos, integrados em grupos de competição e grupos sociais.
O CTS é uma associação sem fins lucrativos que investe no desenvolvimento das suas instalações e aposta no crescimento constante, contando, para isso, com o apoio do Município de Santarém; Federação Portuguesa de Ténis e pelo Clube de Ténis de Santarém.