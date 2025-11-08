uma parceria com o Jornal Expresso
08/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 08-11-2025 21:00

Quatro títulos nacionais para o Ribatejo nas Finais Nacionais de Setas

A Associação de Setas do Ribatejo esteve presente com vários atletas nas Finais Nacionais de Setas 2025, tendo conquistado quatro títulos nacionais.

A Associação de Setas do Ribatejo esteve presente com vários atletas nas Finais Nacionais de Setas 2025, tendo conquistado quatro títulos nacionais. João Neves sagrou-se campeão nacional individual, sendo o primeiro filiado da Associação de Setas do Ribatejo a conquistar este título. Teresa Moreira e Daniela Feijão foram campeãs nacionais de pares femininos; Teresa Moreira e Tiago Franco conquistaram o título em pares mistos; e Afonso Ramalho sagrou-se campeão nacional do escalão sub 15. A equipa Lagoa Darts Team conquistou o 3.º lugar por equipas master.
