08/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 08-11-2025 15:00

Tiago Pires, de Tomar, sagra-se vice-campeão nacional de motociclismo na classe 1

Piloto natural de Tomar terminou em segundo lugar no Circuito do Estoril conquistando o segundo lugar do pódio a nível nacional.

O piloto Tiago Pires, natural de Tomar, conquistou o título de vice-campeão nacional na classe 1 de motociclismo, encerrando uma época de 2025 marcada pela consistência, evolução e resultados de destaque, sempre com presença no pódio. A temporada terminou no Circuito do Estoril, onde Tiago Pires consolidou o segundo lugar na classificação geral, culminando um ano sem quedas e com prestações regulares, apesar de alguns problemas mecânicos na mota ao longo das provas.
O piloto nabantino sublinha o apoio fundamental do município de Tomar, que o acompanhou nesta caminhada desportiva, e destaca o crescimento pessoal e técnico alcançado durante a época. Com os olhos postos no futuro, Tiago Pires já prepara o próximo desafio: a subida de categoria para a Stock600 em 2026, um campeonato com motas mais recentes e potentes. O tomarense promete continuar a representar a região com empenho e ambição, enfrentando a nova etapa com a mesma determinação que o levou ao pódio em todas as provas de 2025.

