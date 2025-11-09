uma parceria com o Jornal Expresso
09/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 09-11-2025 12:00

Abrantes recebe 4.ª prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse

ciclocrosse
foto ilustrativa
Competição vai decorrer no Parque Urbano de São Lourenço, em Abrantes, e vai ter várias zonas de espectáculo.

No próximo dia 15 de Novembro, o Parque Urbano de São Lourenço, em Abrantes, será palco da 4.ª prova da Taça de Portugal de Ciclocrosse, uma competição que promete reunir alguns dos melhores atletas nacionais da modalidade. A prova, organizada com o apoio do município de Abrantes, insere-se no calendário oficial da Federação Portuguesa de Ciclismo e representa uma das etapas decisivas da Taça de Portugal de Ciclocrosse, um campeonato que combina técnica, resistência e velocidade em circuitos de terreno irregular.
O evento contará com a presença de atletas de diferentes escalões, que enfrentarão um percurso exigente marcado por zonas de lama, relva e obstáculos naturais, características típicas desta vertente do ciclismo. Além da vertente competitiva, a organização espera atrair público local e visitantes, promovendo o desporto e o convívio em torno de uma modalidade em crescimento em Portugal.

    Fotogaleria

