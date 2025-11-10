Corta-mato de abertura iniciou nova época da Associação de Atletismo de Santarém

A prova teve organização da Associação de Atletismo de Santarém e da Associação 20 km de Almeirim e contou com a presença de cento de 77 atletas em representação de 14 clubes filiados.

O corta-mato de abertura que teve lugar na zona norte na cidade de Almeirim marcou o início de mais uma época desportiva da Associação de Atletismo de Santarém. A prova teve organização da associação distrital e da Associação 20 km de Almeirim e contou com a presença de cento de 77 atletas em representação de 14 clubes filiados.

Os vencedores individuais e colectivos, nos diferentes escalões, foram os seguintes: Sub 10 e Sub 12 Fem - Carolina Ouro (AEA Cartaxo) e UDZ Alta; Sub 10 e Sub 12 Masc - Lourenço Fernandes (CB Abrantes) e AS Estriga; Sub 14 Fem - Inês Cabeleira (UDZ Alta) e A20 KM Almeirim; Sub 14 Masc - Gabriel Melo (AEA Cartaxo) e AEA Cartaxo; Sub 16 Fem - Laura Oliveira (CLAC) e CLAC; Sub 16 Masc - Luiz Viriato Anjos (IND) e A20 Km Almeirim; Sub 18 Fem - Carolina Salvado (CP Alcanena) e A20Km Almeirim; Sub 18 Masc - Francisco Barbosa (AEA Cartaxo) e A20Km Almeirim; Sub 20, Sen, e Masters Fem - Ana Catarina Carrelo (Tomar Ath) e NSCP Minde; Sub 20 Masc - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); Masters Masc - Luiz Quintas (CB Abrantes) e CB Abrantes; Seniores Masc - João Saldanha (CP Alcanena) e CP Alcanena.