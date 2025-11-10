CPCD da Póvoa de Santa Iria festejou aniversário com olhos postos no novo pavilhão 

O Centro Popular de Cultura e Desporto (CPCD) da Póvoa de Santa Iria festejou o 49º aniversário no sábado, 1 de Novembro, já com os olhos postos em 2026, ano em que ficará pronta a muito aguardada obra de cobertura do seu pavilhão.

Depois da Câmara de Vila Franca de Xira ter investido 300 mil euros a colocar uma cobertura apenas no tecto do antigo rinque desportivo, os dirigentes do clube foram agora mais além e decidiram avançar para a cobertura total do recinto, numa obra que custará 900 mil euros. Desse valor, 350 mil euros são suportados directamente pelo CPCD, e o restante por parceiros institucionais como a Câmara de Vila Franca de Xira. Os trabalhos, além da cobertura, incluem a colocação de um novo piso e a construção de novos balneários.

“Temos a consciência do enorme passo que estamos a dar, tanto a nível financeiro como estrutural, mas move-nos uma vontade férrea de materializar este projecto, sabendo nós que este não irá beneficiar apenas o CPCD mas indirectamente toda a comunidade desportiva da Póvoa”, defendeu Joaquim Ramos, presidente da direcção.

O presidente do município, Fernando Paulo Ferreira, destacou o simbolismo de vir a ter o pavilhão inaugurado nos 50 anos do clube, que se assinalam no próximo ano. “Sou testemunha há muitos anos deste espírito generosíssimo que os órgãos sociais destas casas têm. No nosso concelho são muitos homens e mulheres que querem que estas casas não fechem e que prestam um serviço importantíssimo à comunidade”, defendeu.



Dirigentes e atletas distinguidos

Na sessão solene dos 49 anos do CPCD foram homenageados os dirigentes e os atletas mais antigos do clube, como aconteceu com Pedro Antunes e Luís Leal, atletas da secção de natação. Pedro Antunes, nascido e criado na Póvoa de Santa Iria, aprendeu a nadar com Rute Cesário, logo aos sete anos. “Fiz parte da primeira turma dela e fiquei até hoje. O CPCD é um clube com um coração muito grande e que gosta de acolher”, afirmou a O MIRANTE. O colega, Luís Leal, também aprendeu a nadar no clube. “Somos uma família imensa, unida pelo desporto. Mais do que a competição ou o bem-estar proporcionado por uma actividade física, a presença aqui no clube torna-se melhor por esse sentimento de pertença”, defendeu.