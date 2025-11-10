João Nuno Batista consegue 2º lugar na Taça do Mundo de Triatlo 

Atleta do Clube de Natação de Torres Novas conquistou a medalha de prata na prova que decorreu em Vina del Mar, no Chile.

João Nuno Batista, atleta do Clube de Natação de Torres Novas, conquistou a medalha de prata na Taça do Mundo de Triatlo em Vina del Mar, no Chile. O atleta torrejano, que esteve acompanhado pelo técnico Marco Carreira, terminou a competição em 2º lugar. “Foi um final de época bastante importante e positivo para o atleta torrejano, com este excelente resultado alcançado nesta competição internacional”, refere o clube em comunicado.

O Clube de Natação de Torres Novas conquistou ainda o Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo, que decorreu em Amora, concelho de Seixal. A equipa venceu a última etapa na vertente de contrarrelógio em distância sprint.