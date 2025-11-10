uma parceria com o Jornal Expresso
10/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 10-11-2025 15:00

João Nuno Batista consegue 2º lugar na Taça do Mundo de Triatlo 

João Nuno Batista conquistou medalha de prata no Chile. Foto Triatlo Torres Novas  
Atleta do Clube de Natação de Torres Novas conquistou a medalha de prata na prova que decorreu em Vina del Mar, no Chile.

João Nuno Batista, atleta do Clube de Natação de Torres Novas, conquistou a medalha de prata na Taça do Mundo de Triatlo em Vina del Mar, no Chile. O atleta torrejano, que esteve acompanhado pelo técnico Marco Carreira, terminou a competição em 2º lugar. “Foi um final de época bastante importante e positivo para o atleta torrejano, com este excelente resultado alcançado nesta competição internacional”, refere o clube em comunicado. 
O Clube de Natação de Torres Novas conquistou ainda o Campeonato Nacional de Clubes de Triatlo, que decorreu em Amora, concelho de Seixal. A equipa venceu a última etapa na vertente de contrarrelógio em distância sprint.  
    Fotogaleria

