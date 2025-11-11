Fight Club Santarém/Almeirim com excelente participação no Nacional Open de Jiu-Jitsu

O Campeonato Nacional Open de Jiu-Jitsu, o torneio mais importante do país na modalidade, decorreu a 8 e 9 de Novembro em Odivelas e contou com a presença de vários atletas do Fight Club Santarém/Almeirim acompanhados pelos seus treinadores. Os resultados foram dignos de registos com a conquista de vários pódios das duas equipas a representar a associação, nomeadamente a MIF Team, do professor Mizael Fraga, e a G13 Almeirim, do professor Leonardo Silveira.

Em relação à equipa de Santarém os atletas em destaque, nas várias categorias, foram Licínio Trindade (1°lugar categoria juvenil/3°Lugar absoluto); Santiago Serrão Carriço Martins (campeão); Núria Marques (3º lugar); Davi Lucca Ribeiro dos Santos (campeão); Lucas Rafael Nascimento (campeão); João Rodrigues de Souza (terceiro lugar); Rafael Oliveira Antunes (vice campeão); Rodolfo Nunes (3º lugar); Fabrício Luís Silva (campeão); Bruno Miguel Bonito (vice campeão), Mizael Nascimento Fraga (campeão).

Em relação à equipa de Almeirim, Gianmarco Fabrizio de Rienzo sagrou-se campeão na sua categoria e Rodrigo Falcão Guimarães conquistou o vice-campeonato na sua categoria.