uma parceria com o Jornal Expresso
11/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 37 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 11-11-2025 10:13

Fight Club Santarém/Almeirim com excelente participação no Nacional Open de Jiu-Jitsu

Fight Club Santarém/Almeirim com excelente participação no Nacional Open de Jiu-Jitsu
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Campeonato Nacional Open de Jiu-Jitsu decorreu a 8 e 9 de Novembro, em Odivelas, e contou com a presença de vários atletas da academia Fight Club Santarém/Almeirim.

O Campeonato Nacional Open de Jiu-Jitsu, o torneio mais importante do país na modalidade, decorreu a 8 e 9 de Novembro em Odivelas e contou com a presença de vários atletas do Fight Club Santarém/Almeirim acompanhados pelos seus treinadores. Os resultados foram dignos de registos com a conquista de vários pódios das duas equipas a representar a associação, nomeadamente a MIF Team, do professor Mizael Fraga, e a G13 Almeirim, do professor Leonardo Silveira.
Em relação à equipa de Santarém os atletas em destaque, nas várias categorias, foram Licínio Trindade (1°lugar categoria juvenil/3°Lugar absoluto); Santiago Serrão Carriço Martins (campeão); Núria Marques (3º lugar); Davi Lucca Ribeiro dos Santos (campeão); Lucas Rafael Nascimento (campeão); João Rodrigues de Souza (terceiro lugar); Rafael Oliveira Antunes (vice campeão); Rodolfo Nunes (3º lugar); Fabrício Luís Silva (campeão); Bruno Miguel Bonito (vice campeão), Mizael Nascimento Fraga (campeão).
Em relação à equipa de Almeirim, Gianmarco Fabrizio de Rienzo sagrou-se campeão na sua categoria e Rodrigo Falcão Guimarães conquistou o vice-campeonato na sua categoria.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1741
    05-11-2025
    Capa Vale Tejo
    05-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar