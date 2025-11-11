Tejo d'Honra conquista medalhas na terceira prova do Nacional de Sala

O Tejo d'Honra (TDH) esteve presente com quatro atletas na 3ª prova do Campeonato Nacional de Sala em Labruge, Vila do Conde, todos eles a competir no estilo Barebow, e saiu da prova com várias medalhas e subidas ao pódio. Este evento contou com a participação de cerca de 80 competidores

André Vale destacou-se na categoria juvenil, conquistando o primeiro lugar. No escalão de veteranos masculinos, João Santos continua a sua trajectória de sucesso, somando mais um primeiro lugar ao seu palmarés. Manuel Silva fez uma grande performance, terminando em terceiro lugar e garantindo a medalha de bronze.

A estreante Paula Dias, no mesmo escalão, teve uma participação notável, alcançando o segundo lugar e recebendo a medalha de prata. Além das conquistas individuais, a equipa mista do TDH, composta por João Santos e Paula Dias, conseguiu também conquistar o primeiro lugar na sua categoria, marcando assim uma estreia memorável para Paula.