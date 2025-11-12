Desporto | 12-11-2025 10:00
Santarém vence Chamusca na 2ª Divisão Nacional de basquetebol feminino
Equipa sénior feminina do Santarém Basket. FOTO – Santarém Basket
O Santarém Basket Clube, venceu o Chamusca Basket Clube por 62-33, em encontro disputado na Nave Desportiva de Santarém.
Duas equipas ribatejanas encontraram-se em mais uma jornada do Campeonato Nacional da 2ª Divisão de Basquetebol feminino, no escalão sénior. A vitória sorriu ao Santarém Basket Clube, que venceu o Chamusca Basket Clube por 62-33 no encontro disputado domingo na Nave Desportiva de Santarém.
O desafio foi equilibrado até ao final do segundo tempo, com a equipa escalabitana a distanciar-se no marcador na segunda metade do desafio.
12-11-2025
