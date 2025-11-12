Santo Estêvão continua a voar alto nos trampolins 

Entre colchões, saltos e acrobacias no ar, o Pavilhão Gimnodesportivo de Santo Estêvão tem sido berço, desde há três décadas, de campeões europeus e do mundo de trampolins. Nessa freguesia do concelho de Benavente a modalidade leva-se muito a sério, ou não estivesse esse equipamento desportivo vocacionado para a prática de trampolins, sendo utilizado também como um Centro de Treinos da Selecção Nacional. E os resultados estão à vista. Este ano, três ginastas de Santo Estêvão, Francisco José, Inês Correia e Beatriz Mendes, acompanhados pelos treinadores Bruno Nobre e Carlos Matias, representam Portugal no Campeonato do Mundo de Trampolins, que decorre em Pamplona, Espanha, nas categorias Absolutos, Juniores e Por Idades.

Desde 1993, quando Carlos Matias iniciou o projecto, que Santo Estêvão não deixa passar uma década sem formar um campeão. Aos 18 anos, Francisco José estreia-se na categoria absoluta, a mais alta da ginástica de trampolins. Natural de Santo Estêvão, começou a treinar ainda em criança e cresceu entre os colchões do clube. “É sempre um prazer representar Portugal e a minha terra”, diz, com a convicção de quem sabe o que quer. “Gosto de dizer que sou de uma terrinha pequena. Adoro quando as pessoas perguntam onde fica Santo Estêvão, e depois percebem que é daqui que saem campeões”.

O jovem atleta regressa à competição internacional depois de um ano de recuperação de uma lesão grave. “Parti o braço em Dezembro do ano passado. Perdi a forma e a motivação. Mas o clube nunca me deixou cair”, confessa. “Agora estou bem e quero mostrar o que valho. O meu objectivo é simples: ganhar. Um objectivo realista? Ir à final. Mesmo sabendo que é difícil, quero mostrar que Santo Estêvão trabalha bem”, salienta o ginasta de 18 anos. Para o treinador Bruno Nobre, que o acompanha desde criança, Francisco é um talento raro.

Prestígio do clube atrai jovens de fora

Do Montijo a Santo Estêvão são 40 minutos de distância. Inês Correia, de 15 anos, conhece como ninguém essa rotina que instalou há quatro anos. “É preciso vontade e o apoio dos pais. Mas vale a pena”, garante. “Vim para cá por causa do Bruno Nobre e do professor Carlos Matias. Já tinha ouvido falar muito bem deles e quis experimentar. Os resultados mostram que fiz a escolha certa”, conta. A sua colecção de títulos impressiona. Campeã do mundo em duplo mini trampolim no escalão 11-12 anos em 2022, vice-campeã mundial no mesmo ano em tumbling, campeã da Europa em 2024 no escalão dos 13-14 e 15-16. Estreia-se no seu primeiro mundial no escalão 15-16, com a mesma ambição. “A Inês é diferenciada, mas ainda duvida de si às vezes. Trabalhamos muito o psicológico. Lá fora, os ginastas treinam a tempo inteiro, aqui é depois da escola. É preciso dobrar o esforço”, diz o técnico Bruno Nobre.

Do Pinhal Novo para Santo Estêvão, Beatriz Mendes, de 17 anos, integra o escalão 17-21 na Competição Mundial por Grupos de Idades. Representa pela primeira vez o clube num Campeonato do Mundo, mas já sabe o que é vestir as cores da selecção. “Conheci o Bruno Nobre na selecção, em 2023, e gostei logo do treino. Este ano decidi mudar de ares e vir para cá. Foi uma boa decisão”, conta. Com um olhar tranquilo e confiante, Beatriz Mendes fala do apoio essencial da família e do clube. “Todos os dias venho de longe. Os meus pais ajudam, as colegas também. O clube dá um grande apoio, mas neste nível tudo é pago. É um investimento de todos e de muito amor pelo que fazemos”, afirma.