13/11/2025

 37 anos do jornal o Mirante
Desporto | 13-11-2025 11:59

Chamusca Basket não compromete na frente do campeonato nacional da primeira divisão

Equipa sénior do Chamusca Basket Clube venceu o Sporting Clube Portugal Sub 23 por 77/74.

A equipa sénior masculina do Chamusca Basket Clube lidera a Zona Centro/Sul do campeonato com quatro vitórias e uma derrota. No passado fim-de-semana, recebeu e venceu a equipa do Sporting Clube Portugal Sub 23 por 77/74 num jogo muito equilibrado e onde a entrada no primeiro período com maior eficácia no lançamento exterior deu aos chamusquenses uma liderança no marcador que nunca vieram a perder.
Nas palavras do treinador Manuel Azevedo, “a equipa treina bem e tem jogadores muito unidos. A gestão e a forma como aborda os jogos, com uma grande entreajuda e a disponibilidade com que se disputa cada lance, torna tudo mais fácil e coloca a equipa em bons patamares de aproveitamento, sendo neste momento lideres do campeonato e a melhor defesa".
