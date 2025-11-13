Serra de Tomar recebe 1.º Trial Mata Offroad

Serra de Tomar vai receber o 1º Trial Mata Offroad no sábado, 15 de Novembro. A prova com jipes é organizada pelo Mata Offroad Clube Serra, com apoio da Associação Cultural Desportiva e Recreativa da Serra. Durante a manhã e a tarde vão decorrer três mangas, com pausa para almoço. O evento conta ainda com música ao vivo com o DJ Rokas.