13/11/2025

Desporto | 13-11-2025 12:00

Serra de Tomar recebe 1.º Trial Mata Offroad

Foto Facebook Mata Offroad
Prova com jipes é organizada pelo Mata Offroad Clube Serra

Serra de Tomar vai receber o 1º Trial Mata Offroad no sábado, 15 de Novembro. A prova com jipes é organizada pelo Mata Offroad Clube Serra, com apoio da Associação Cultural Desportiva e Recreativa da Serra. Durante a manhã e a tarde vão decorrer três mangas, com pausa para almoço. O evento conta ainda com música ao vivo com o DJ Rokas.
