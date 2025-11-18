Búzios de Coruche conquista seis pódios em Tomar

A Búzios – Associação de Nadadores Salvadores de Coruche participou no Torneio Inter Regional de Fundo, que se realizou no dia 16 de Novembro, em Tomar. A associação de Coruche fez-se representar por 12 nadadores que brilharam ao conquistarem seis pódios, dos quais quatro subiram ao lugar mais alto. Foram realizadas as distâncias de 800 e 1500 livres em somatório com os 400 estilos, as quais culminaram na classificação final. A prova contou com 14 clubes, no total de 124 atletas, oriundos da Associação de Natação do Distrito de Santarém e da Associação de Natação do Interior Centro.