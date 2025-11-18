Desporto | 18-11-2025
Judo da Casa do Benfica em Santarém com vários pódios no Entroncamento
Francisco Almeida, Francisco Sepúlveda e Salvador Carneiro conquistaram primeiros lugares e Pedro Cordeiro alcançou um terceiro lugar.
Os atletas de judo da Casa do Benfica em Santarém estiveram em bom plano no Torneio Projeto Judo+, que se disputou no Entroncamento. Francisco Almeida, Francisco Sepúlveda e Salvador Carneiro conquistaram primeiros lugares e Pedro Cordeiro alcançou um terceiro lugar. Os jovens foram acompanhados pelos treinadores Jorge Vítor e Carlos Ricardo.
