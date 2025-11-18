uma parceria com o Jornal Expresso
18/11/2025

Desporto | 18-11-2025

Judo da Casa do Benfica em Santarém com vários pódios no Entroncamento

Judo da Casa do Benfica em Santarém com vários pódios no Entroncamento
Judo da Casa do Benfica em Santarém com vários pódios no Entroncamento
Judo da Casa do Benfica em Santarém com vários pódios no Entroncamento
Judo da Casa do Benfica em Santarém com vários pódios no Entroncamento
Francisco Almeida, Francisco Sepúlveda e Salvador Carneiro conquistaram primeiros lugares e Pedro Cordeiro alcançou um terceiro lugar.

Os atletas de judo da Casa do Benfica em Santarém estiveram em bom plano no Torneio Projeto Judo+, que se disputou no Entroncamento. Francisco Almeida, Francisco Sepúlveda e Salvador Carneiro conquistaram primeiros lugares e Pedro Cordeiro alcançou um terceiro lugar. Os jovens foram acompanhados pelos treinadores Jorge Vítor e Carlos Ricardo.
