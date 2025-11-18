uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 18-11-2025 10:00

Salvador Amorim conquista medalha de prata na Taça da Europa de Patinagem Artística

FOTO DR
O atleta do Hóquei Clube de Santarém Salvador Amorim, em representação de Portugal, conquistou a medalha de prata no escalão de juniores na Taça da Europa de Patinagem Artística, que decorreu em Matosinhos de 7 a 16 de Novembro.

Em Abril de 2023, O MIRANTE publicou uma reportagem sobre Salvador Amorim. O atleta começou a praticar patinagem artística aos oito anos. Procurou diversas modalidades mas apaixonou-se pela patinagem artística. A mãe, Ana Patrícia Santos, contava a O MIRANTE que o filho se transforma quando calça os patins e entra num rinque. Os pais são os seus principais apoiantes e só querem que o filho se sinta feliz.

