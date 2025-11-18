uma parceria com o Jornal Expresso
18/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 18-11-2025 18:00

Sporting de Tomar perde no Dragão Arena no nacional de hóquei em patins

hoquei baliza
foto ilustrativa
A formação nabantina deslocou-se até ao norte e saiu derrotada na sexta jornada do campeonato nacional da 1ª divisão de Hóquei em Patins por 5-2.

O Sporting Clube de Tomar deslocou-se até ao Dragão Arena no domingo, 16 de Novembro, para defrontar o Futebol Clube do Porto para a sexta jornada do campeonato Placard de Hóquei em Patins. A equipa nabantina saiu derrotada por 5-2. Num jogo aguerrido, a formação tomarense viu serem distribuídos três cartões azuis à sua equipa. Carlo di Benedetto, da formação portista, acabou o jogo com um hat-trick, firmando a sua posição enquanto melhor marcador do campeonato.
Xanoca Marques e o capitão Pedro Martins fizeram os golos da formação nabantina, mas não foram suficientes para a equipa saírvitoriosa. A equipa tomarense está agora concentrada na 2ª mão da WSE Cup frente ao Riba d’Ave Hóquei Clube no próximo sábado, 22 de Novembro.
