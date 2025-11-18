uma parceria com o Jornal Expresso
18/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 18-11-2025 13:29

Vitória de Santarém vence pela primeira vez na 3ª divisão nacional de futsal

Vitória de Santarém vence pela primeira vez na 3ª divisão nacional de futsal
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa de seniores masculinos do Vitória de Santarém conseguiu o seu primeiro triunfo no Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Futsal, ao receber e bater o CD Escola D. João I (AF Setúbal) por 8-5.

A equipa de seniores masculinos do Vitória de Santarém conseguiu o seu primeiro triunfo no Campeonato Nacional da 3ª Divisão de Futsal, ao receber e bater o CD Escola D. João I (AF Setúbal) por 8-5. Manel Mesquita, com três golos, foi a figura do encontro, com os restantes tentos do Vitória a serem rubricados por Vinícius Lé (2), Carlos Bernardino, Pedro Mesquita e Luís Menino.
Já a equipa feminina de sub-19 do Vitória de Santarém ocupa o 2.º lugar da sua série no Campeonato Nacional Sub-19 de Futsal tendo, na última jornada, vencido por 4-1 na receção ao SCU Torreense.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    12-11-2025
    Capa Vale Tejo
    12-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar