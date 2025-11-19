Desporto | 19-11-2025 15:00
Cátia Mendes e Tomás Cerveira são os campeões distritais de corta-mato
foto ilustrativa
Mais de trezentos atletas disputaram o Campeonato Distrital de Corta Mato, organizado pela Associação de Atletismo de Santarém, que decorreu no quartel do Exército no Entroncamento.
Mais de trezentos atletas disputaram o Campeonato Distrital de Corta Mato, organizado pela Associação de Atletismo de Santarém, que decorreu no quartel do Exército no Entroncamento. No escalão de seniores, Cátia Mendes (Thomar Ath) venceu em femininos e Tomás Cerveira (CNR Maior) em masculinos. Colectivamente,a equipa de Tomar Thomar Athletics venceu nas duas frentes.
Os campeões individuais e colectivos nos vários escalões foram: Sub 14 Fem. - Leonor Ferreira (ASFIC R. S. João) e AS Estriga; Sub 14 Masc - Martim Almeida (AS Estriga) e AEA Cartaxo; Sub 16 Fem. - Beatriz Bastos (JD Almansor) e CLAC; Sub 16 Masc. - Luiz Viriato Anjos (IND) e A20 Km Almeirim; Sub 10 e Sub 12 Fem. - Carlota Cruz (AEA Cartaxo) e UDZ Alta; Sub 10 e Sub 12 Masc. - Salvador Madeira (CP Alcanena) e AS Estriga; Sub 18 Fem. - Matilde Ferreira (JD Almansor” e JD Almansor; Sub 18 Masc. - Tomás Mendes (Thomar Ath); Sub 20 Fem - Maria Inês Rufino (CD Movimento); Sen Fem. - Cátia Mendes (Thomar Ath) e Thomar Ath; Masters Fem. - Tetyana Vakulyuk (CAF Zêzere) e CAF Zêzere; Sub 20 Masc. - Afonso Carvalho (ASFIC R. S. João); Masters Masc. - Pedro Lopes (Thomar Ath) e Thomar Ath; Seniores Masc. - Tomás Cerveira (CNR Maior) e Thomar Ath.
