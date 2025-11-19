Desporto | 19-11-2025 18:00
CLAC do Entroncamento promove 1ª edição do Bonito Christmas Trail
A nova prova do Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento pretende trazer o espírito natalício aos trilhos da zona do Bonito e integra o Circuito de Trail do Ribatejo.
O CLAC - Clube de Lazer, Aventura e Competição do Entroncamento, prepara-se para lançar um novo desafio aos amantes do trail, desta vez com um toque festivo. Depois de realizar 13 edições dos Trilhos do Almourol, a associação desportiva regressa com uma prova inédita: o Bonito Christmas Trail. Marcada para 1 de Dezembro, a prova conta já com mais de 400 inscritos.
Os interessados podem optar por três distâncias: o K25, que conta para o Circuito de Trail Longo do CTR – Circuito de Trail do Ribatejo; o K15, que pontua para o Circuito de Trail Curto do CTR e para o Campeonato Regional de Trail Sprint da Associação de Atletismo de Santarém; e o K10/caminhada, pensado para quem prefere apenas desfrutar do percurso, sem a pressão dos cronómetros. A organização promete unir o desporto à magia natalícia e manter "o mesmo espírito" de sempre, agora aplicado a um conceito novo.
