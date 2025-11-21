uma parceria com o Jornal Expresso
21/11/2025

Desporto | 21-11-2025

Filipe Moreira deixa Samora Correia e assume comando técnico do Malveira

O treinador Filipe Moreira deixou o GD Samora Correia ao fim de três jogos para abraçar um novo projecto desportivo no Atlético Clube da Malveira, que anunciou a sua contratação minutos antes do comunicado oficinal do clube ribatejano.

O treinador Filipe Moreira deixou o comando técnico do Grupo Desportivo Samora Correia para integrar um novo projecto desportivo, confirmou o clube ribatejano em comunicado divulgado ao final da tarde de quarta-feira, 19 de Novembro.

De acordo com a nota oficial, o técnico apresentou nos últimos dias um convite para assumir funções noutra equipa e solicitou a sua saída do GD Samora Correia. A administração do clube deu luz verde à desvinculação, “compreendendo a oportunidade apresentada e respeitando a decisão tomada”, agradecendo ainda “o profissionalismo, a dedicação e o compromisso” do treinador durante o período em que esteve ao serviço do emblema samorense.

Pouco antes, trinta minutos antes da divulgação do comunicado da SAD do GD Samora Correia, o Atlético Clube da Malveira oficializou a contratação de Filipe Moreira como novo responsável técnico da equipa sénior. O clube manifestou “enorme satisfação” pela chegada do treinador e anunciou que o primeiro treino sob a sua orientação decorrerá já esta quarta-feira, no Estádio das Seixas, numa sessão aberta aos sócios e adeptos.

O GD Samora Correia informou que já está a trabalhar na escolha do novo treinador, que será anunciado brevemente.

