Alenquer atribui voto de louvor ao futebolista João Carvalho

O Município de Alenquer deliberou conceder um voto de louvor ao desportista João Carvalho, durante a reunião de câmara de 17 de novembro, face à convocatória para a Seleção Nacional de futebol sénior.

O guarda-redes luso, de 21 anos, foi chamado pelo selecionador Roberto Martínez, para integrar a formação da equipa das quinas no jogo de apuramento para o Campeonato do Mundo de 2026 perante a República da Irlanda, em Dublin.

João Carvalho iniciou a sua carreira no futebol na Associação Desportiva do Carregado, onde mostrou grande valor, tendo sido contratado pelo Sport Lisboa e Benfica, pouco tempo depois, onde permaneceu durante sete temporadas antes de ingressar no Alverca. Desde 2020/21 encontra-se ao serviço do Sporting Clube de Braga, tendo-se destacado na presente temporada na equipa B.

João Carvalho tem 17 internacionalizações pelas seleções jovens nacionais, tendo já alinhado pelos sub-18, sub-19, sub-20 e sub-21.