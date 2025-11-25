uma parceria com o Jornal Expresso
25/11/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 25-11-2025

Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse

1 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
2 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
3 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
4 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
5 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
6 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
7 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
8 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
9 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
10 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
11 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
12 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
13 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
14 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
15 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
16 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
17 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
18 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
19 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
20 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
21 / 21
Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A equipa de formação voltou a afirmar-se como uma das referências no ciclismo

A equipa de formação do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça voltou a afirmar-se como uma das referências nacionais no ciclismo jovem na Taça de Portugal em pista e em ciclocrosse. As provas da 1ª e 2ª Taça de Portugal decorreram nos dias 15 e 16 deste mês de Novembro.

No primeiro dia, em Sub 15, Lourenço Luciano obteve o primeiro lugar na categoria de Km e o segundo em Scratch. Simão Ferreira ficou em 7.º lugar de Km. Em Sub 17, Inês Fonseca foi primeira em Eliminação, com Bárbara Cunha a ficar em segundo da categoria. Em Scratch, Inês Fonseca obteve o 2.º lugar e Bárbara Cunha o 3.º lugar, enquanto na Corrida por Pontos, Bárbara Cunha foi segunda e Inês Fonseca terceira, sendo que Rodrigo Alves ficou no Top 10

No segundo dia de competição, em Sub 15, Lourenço Luciano conquistou os primeiros lugares em Scratch e Km, com Simão Ferreira no 2.º lugar. Em Sub 17, na categoria de Scratch Inês Fonseca obteve o 3.º lugar e Bárbara Cunha o 4.º lugar. Na categoria de Eliminação Inês Fonseca ficou em 1.º lugar e Bárbara Cunha em 3.º lugar. Na Corrida por Pontos Bárbara Cunha foi segunda.

Quanto ao Ciclocrosse, no primeiro dia, em Sub-13 Carminho Gaudêncio obteve o 3.º lugar, em Sub-15 Gonçalo Luciano ficou no 3.º lugar e Vasco Almeida no 6.º lugar. Em Sub-17, Francisca Grazina foi primeira, Carolina Aurélio quarta e Tomás Pereira ficou na nona posição. Em Sub-19, Beatriz Rodrigues obteve o 2.º lugar. No segundo dia de competição, em Sub-13 Carminho Gaudêncio ficou em 2.º lugar, em Sub-15 Gonçalo Luciano classificou-se no 5.º lugar e Vasco Almeida no 6.º lugar. Em Sub-17 Francisca Grazina obteve o 2.º lugar e Tomás Pereira o 7.º lugar.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1744
    19-11-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1742
    19-11-2025
    Capa Vale Tejo
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    19-11-2025
    Especiais de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar