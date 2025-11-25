Águias de Alpiarça nos pódios da Taça de Portugal em pista e ciclocrosse

A equipa de formação do Clube Desportivo Os Águias de Alpiarça voltou a afirmar-se como uma das referências nacionais no ciclismo jovem na Taça de Portugal em pista e em ciclocrosse. As provas da 1ª e 2ª Taça de Portugal decorreram nos dias 15 e 16 deste mês de Novembro.

No primeiro dia, em Sub 15, Lourenço Luciano obteve o primeiro lugar na categoria de Km e o segundo em Scratch. Simão Ferreira ficou em 7.º lugar de Km. Em Sub 17, Inês Fonseca foi primeira em Eliminação, com Bárbara Cunha a ficar em segundo da categoria. Em Scratch, Inês Fonseca obteve o 2.º lugar e Bárbara Cunha o 3.º lugar, enquanto na Corrida por Pontos, Bárbara Cunha foi segunda e Inês Fonseca terceira, sendo que Rodrigo Alves ficou no Top 10

No segundo dia de competição, em Sub 15, Lourenço Luciano conquistou os primeiros lugares em Scratch e Km, com Simão Ferreira no 2.º lugar. Em Sub 17, na categoria de Scratch Inês Fonseca obteve o 3.º lugar e Bárbara Cunha o 4.º lugar. Na categoria de Eliminação Inês Fonseca ficou em 1.º lugar e Bárbara Cunha em 3.º lugar. Na Corrida por Pontos Bárbara Cunha foi segunda.

Quanto ao Ciclocrosse, no primeiro dia, em Sub-13 Carminho Gaudêncio obteve o 3.º lugar, em Sub-15 Gonçalo Luciano ficou no 3.º lugar e Vasco Almeida no 6.º lugar. Em Sub-17, Francisca Grazina foi primeira, Carolina Aurélio quarta e Tomás Pereira ficou na nona posição. Em Sub-19, Beatriz Rodrigues obteve o 2.º lugar. No segundo dia de competição, em Sub-13 Carminho Gaudêncio ficou em 2.º lugar, em Sub-15 Gonçalo Luciano classificou-se no 5.º lugar e Vasco Almeida no 6.º lugar. Em Sub-17 Francisca Grazina obteve o 2.º lugar e Tomás Pereira o 7.º lugar.