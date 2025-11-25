uma parceria com o Jornal Expresso
25/11/2025

Desporto | 25-11-2025 15:00

Atletas do Povoense conquistaram bons resultados na última milha dos Olivais

Foto UAP
A prova, organizada pelo Ingleses Futebol Clube, arrancou às 09h30 sob chuva persistente mas isso não impediu os atletas do UAP de alcançarem resultados de destaque.

Vários atletas da secção de atletismo do União Atlético Povoense (UAP) da Póvoa de Santa Iria obtiveram bons resultados a 15 de Novembro em mais uma etapa do Torneio das Milhas da Associação de Atletismo de Lisboa, desta vez no Parque do Vale do Silêncio, nos Olivais. A prova, organizada pelo Ingleses Futebol Clube, arrancou às 09h30 sob chuva persistente mas isso não impediu os atletas do UAP de alcançarem resultados de destaque. Apesar das condições climatéricas adversas, a equipa conquistou um honroso 4.º lugar colectivo entre 38 formações presentes, demonstrando solidez e consistência ao longo de todas as categorias.
Individualmente vários atletas do UAP subiram ao lugar mais alto do pódio, somando cinco vitórias: Matilde Sirgado – 1.º lugar em Benjamins A; Sofia Carvalho – 1.º lugar em Benjamins B; Elisa Sampaio – 1.º lugar em F55; Zulmira Rodrigues – 1.º lugar em F60 e Pedro C. Lima – 1.º lugar em M60.

