Atletas do Povoense conquistaram bons resultados na última milha dos Olivais

Vários atletas da secção de atletismo do União Atlético Povoense (UAP) da Póvoa de Santa Iria obtiveram bons resultados a 15 de Novembro em mais uma etapa do Torneio das Milhas da Associação de Atletismo de Lisboa, desta vez no Parque do Vale do Silêncio, nos Olivais. A prova, organizada pelo Ingleses Futebol Clube, arrancou às 09h30 sob chuva persistente mas isso não impediu os atletas do UAP de alcançarem resultados de destaque. Apesar das condições climatéricas adversas, a equipa conquistou um honroso 4.º lugar colectivo entre 38 formações presentes, demonstrando solidez e consistência ao longo de todas as categorias.

Individualmente vários atletas do UAP subiram ao lugar mais alto do pódio, somando cinco vitórias: Matilde Sirgado – 1.º lugar em Benjamins A; Sofia Carvalho – 1.º lugar em Benjamins B; Elisa Sampaio – 1.º lugar em F55; Zulmira Rodrigues – 1.º lugar em F60 e Pedro C. Lima – 1.º lugar em M60.