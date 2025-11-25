Desporto | 25-11-2025 13:36
Estágio de Ski em Castelo de Bode para promover desporto e região
Decorreu ente os dias 20 e 23 de Novembro na The Water Ski Academy, o estágio de ski náutico com o recordista francês e Campeão da Europa de Slalom de 2019, Sacha Descuns. Participaram na iniciativa cerca de 50 atletas de 7 nacionalidades.
Um dos objectivos do estágio é promover o clube e a região além-fronteiras e antes de Sacha Descuns, estiveram em Castelo de Bode, em anos anteriores, o recordista Mundial Aliaksei Zharnasek e a Campeã do Mundo Jaimme Bull.
