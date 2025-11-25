Muitos golos e emoção na primeira pré-eliminatória da Taça do Ribatejo

A.D. Mação defrontou no domingo, 23 de Novembro, a União de Tomar para a pré-eliminatória da Taça do Ribatejo e venceu por 3-0.

A Associação Desportiva de Mação derrotou no domingo, 23 de Novembro, a União de Tomar na 1ª Pré-Eliminatória da Taça do Ribatejo por 3-0, no Estádio Municipal António Eduardo Fortes. Nos restantes jogos da 1ª pré-eliminatória, o Clube Atlético Ouriense venceu a Associação Recreativa do Porto Alto, por 2-1, no Campo da Caridade, em Ourém. A ADRC Vasco da Gama, apesar do empate a 2-2 no tempo regulamentar, conseguiu vencer nas grandes penalidades ao Tramagal Sport União.

A União Desportiva Atalaiense venceu também o Entroncamento Atlético Clube nas grandes penalidades por 4-3. Assim como a Associação Desportiva Fazendense e o Atlético Clube Recreativo Espinheirense venceram também o Grupo Desportivo “O Coruchense” e o Estrela Futebol Clube Ouriquense, respectivamente, nas grandes penalidades.

A Casa do Povo do Pego venceu de forma confortável o Clube Atlético Riachense por 2-1. Já o Clube Desportivo “Os Águias” de Alpiarça e o Clube Desportivo de Torres Novas, venceram o Sport Abrantes e Benfica e o Atlético Clube Alcanenense por 2-0 respectivamente. O último jogo desta 1ª pré-eliminatória foi marcado pela vitória assertiva do Grupo Desportivo de Marinhais por 3-1 frente ao seu rival, o Sport Clube Desportos Glória do Ribatejo.