26/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 26-11-2025

Ateneu Artístico Cartaxense brilha no arranque do circuito de ténis Future Stars 2026

A competição reuniu 60 atletas em Almeirim e reforçou o crescimento e qualidade dos atletas locais

A primeira etapa do Circuito Future Stars 2026 decorreu nos courts de ténis do Parque da Zona Norte, em Almeirim, reunindo 60 jovens atletas de várias escolas da região. Esta jornada, que integrou também o circuito de 2025, voltou a evidenciar a qualidade da formação local e o progresso competitivo dos jovens tenistas do Ateneu Artístico Cartaxense (AAC).
O AAC voltou a destacar-se, participando com 21 atletas e conquistando um total de nove medalhas. No escalão vermelho, Diogo Quintiliano conquistou o 2º lugar e no Laranja Masculino, Pedro Marques alcançou também a medalha de prata, enquanto que no Laranja Feminino a vitória foi para Catarina Mexia. Já no escalão Verde Masculino, José Gaivão garantiu o 1º lugar e Pedro Andrade ficou em 2º. No Verde Feminino, Lara Baptista venceu a prova e no escalão Amarelo Masculino Rafael Monteiro alcançou o 1º lugar e Artur Lencastre terminou em 2º. No Amarelo Feminino, Laura Pêgo assegurou o 2º lugar.
Para além do AAC, estiveram também presentes a Associação 20 Kms de Almeirim, Escola Municipal de Ténis de Almeirim, Ténis Clube de Salvaterra de Magos e CAD Coruche.
FOTOS DR
