Caixeiros de Santarém com oito atletas no Mundial de Teqball

O Grupo de Futebol Empregados no Comércio de Santarém, vulgo Os Caixeiros, vai ter oito dos seus atletas a competir no 8º Campeonato do Mundo de Teqball, que se disputa de 3 a 7 de Dezembro na Roménia. A representar Portugal estarão Carolina Clemente, Filipa Martins, Gonçalo Reis e Martim Vasques. Dmytro Shevchuk e Oleg Usychenko bvão competir pela Ucrânia, Frederik Mondrup pela Dinamarca e Amélie Julian pela França. Vão estar em competição mais de 200 atletas oriundos de 90 países.

“O facto de termos oito atletas presentes no maior palco da modalidade é fruto do trabalho, do crescimento, da importância e da projeção que o clube tem a nível internacional. É fantástica a forma como, ao longo dos últimos 4 anos, o Projecto Teqball no clube cresceu e conseguiu consolidar-se, projectando o clube e fazendo de Santarém a capital nacional do Teqball e um dos destinos privilegiados da comunidade internacional”, afirma João Rodrigues, atleta e membro da direçcão dos Caixeiros de Santarém.