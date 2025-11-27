uma parceria com o Jornal Expresso
27/11/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 27-11-2025 18:00

Dirigentes da Escola de Dança JD Dance – CDC Verdelho destacam resultados

Dirigentes da Escola de Dança JD Dance – CDC Verdelho destacam resultados
Atletas do clube conquistaram resultados históricos ao longo da época - foto DR
Clube sublinha ainda o trabalho dos professores, considerando-o “determinante para o crescimento e sucesso do projecto”.

Os dirigentes da escola de dança JD Dance - CDC Verdelho, no concelho de Santarém, consideram que os atletas do clube obtiveram resultados históricos na época que agora termina, nomeadamente na Taça de Portugal, Circuito Nacional, Campeonato Regional de Santarém e Circuito Ibérico. O clube sublinha ainda o trabalho dos professores, considerando-o “determinante para o crescimento e sucesso do projecto”.
Taça de Portugal: Laura Silva – Vice-campeã; Ana Tanase – Finalista; Vitória Dias – Finalista; Gabriela Antunes – Finalista; Mariana Reis – Vice-campeã; Mário Camelo e Alice Antunes – Campeões; João Suspiro e Gabriela Antunes – Vice-campeões; Daniil Bondarenco e Juliana Antunes – Vice-campeões.
Circuito Nacional: Ana Tanase – Finalista; Laura Silva – 3.º Lugar (Bronze); Gabriela Antunes – Finalista; Mário Camelo e Alice Antunes – Vice-campeões Nacionais; João Suspiro e Gabriela Antunes – Vice-campeões Nacionais; Mariana Reis – Campeã Nacional; Daniil Bondarenco e Juliana Antunes – 3.º Lugar (Bronze).
Campeonato Regional de Santarém: Maria Leonor – Finalista; Laura Silva – Campeã Regional; Ana Tanase – Vice-campeã Regional; Vitória Dias – 3.º Lugar (Bronze); Iohan Rodrigues e Mafalda Marques – Campeões Regionais; Mário Camelo e Alice Antunes – Campeões Regionais; João Suspiro – Campeão Regional; Eduarda Suspiro – Vice-campeã Regional e Mariana Reis – Campeã Regional.
Circuito Ibérico: Daniil Bondarenco e Juliana Antunes – Campeões Ibéricos; Mariana Reis – Vice-campeã Ibérica.

