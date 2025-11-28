Escola de dança JD Dance fecha época com vitórias históricas

A escola de dança JD Dance - CDC Verdelho fechou a época 2025 com conquistas históricas e um balanço extremamente positivo. Na Taça de Portugal, o par Mário Camelo e Alice Antunes foi campeão e João Suspiro, quanto os pares João Suspiro e Gabriela Antunes e Daniil Bondarenco e Juliana Antunes foram vice-campeões. Laura Silva e Mariana Reis sagraram-se vice-campeãs a título individual. Ana Tanase, Vitória Dias e Gabriela Antunes foram finalistas.

No Circuito Nacional, Mariana Reis foi campeã, os pares Mário Camelo e Alice Antunes e João Suspiro e Gabriela Antunes foram vice-campeões, e Daniil Bondarenco e Juliana Antunes em pares e Laura Silva individualmente conquistaram o terceiro lugar. Ana Tanase e Gabriela Antunes foram finalistas.

Já no Campeonato Regional de Santarém, Laura Silva, João Suspiro e Mariana Reis foram campeões individualmente, o mesmo acontecendo com os pares Iohan Rodrigues e Mafalda Marques e Mário Camelo e Alice Antunes. Ana Tanase e Eduarda Suspiro foram vice-campeãs na competição individual e Vitória Dias conseguiu o terceiro lugar. Maria Leonor foi finalista.

No Circuito Ibérico, o par Daniil Bondarenco e Juliana Antunes conquistou o título e Mariana Reis foi vice-campeã ibérica. O clube destaca a dedicação dos seus atletas e o trabalho da equipa técnica, que têm contribuído para o crescimento sólido da escola. “A JD Dance termina assim a temporada com orgulho e motivação redobrada para o futuro, continuando a afirmar o nome do Verdelho e de Santarém no mundo da dança desportiva”, conclui.