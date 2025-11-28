uma parceria com o Jornal Expresso
Escola de dança JD Dance fecha época com vitórias históricas

Escola de dança JD Dance fecha época com vitórias históricas
Escola de dança JD Dance fecha época com vitórias históricas
Clube do Verdelho, Santarém, obteve resultados de destaque em várias competições regionais, nacionais e ibéricas.

A escola de dança JD Dance - CDC Verdelho fechou a época 2025 com conquistas históricas e um balanço extremamente positivo. Na Taça de Portugal, o par Mário Camelo e Alice Antunes foi campeão e João Suspiro, quanto os pares João Suspiro e Gabriela Antunes e Daniil Bondarenco e Juliana Antunes foram vice-campeões. Laura Silva e Mariana Reis sagraram-se vice-campeãs a título individual. Ana Tanase, Vitória Dias e Gabriela Antunes foram finalistas.
No Circuito Nacional, Mariana Reis foi campeã, os pares Mário Camelo e Alice Antunes e João Suspiro e Gabriela Antunes foram vice-campeões, e Daniil Bondarenco e Juliana Antunes em pares e Laura Silva individualmente conquistaram o terceiro lugar. Ana Tanase e Gabriela Antunes foram finalistas.
Já no Campeonato Regional de Santarém, Laura Silva, João Suspiro e Mariana Reis foram campeões individualmente, o mesmo acontecendo com os pares Iohan Rodrigues e Mafalda Marques e Mário Camelo e Alice Antunes. Ana Tanase e Eduarda Suspiro foram vice-campeãs na competição individual e Vitória Dias conseguiu o terceiro lugar. Maria Leonor foi finalista.
No Circuito Ibérico, o par Daniil Bondarenco e Juliana Antunes conquistou o título e Mariana Reis foi vice-campeã ibérica. O clube destaca a dedicação dos seus atletas e o trabalho da equipa técnica, que têm contribuído para o crescimento sólido da escola. “A JD Dance termina assim a temporada com orgulho e motivação redobrada para o futuro, continuando a afirmar o nome do Verdelho e de Santarém no mundo da dança desportiva”, conclui.
