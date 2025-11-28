uma parceria com o Jornal Expresso
Desporto | 28-11-2025

Nova edição do Trilho das Dores marcada para 29 de Março nas Abitureiras

Nova edição do Trilho das Dores marcada para 29 de Março nas Abitureiras
Trilho das Dores é organizado pela equipa Trilho Perdido Eventos/Imporlux e realiza-se a 29 de Março nas Abitureiras.

A 12ª edição do Trilho das Dores, prova emblemática da modalidade de trail da região ribatejana, realiza-se a 29 de Março de 2026 nas Abitureiras, concelho de Santarém. A prova integra o Circuito Nacional de Trail Running em ambas as distâncias, curta e longa, e mini trail no circuito nacional de trail jovem. A prova integra também o Campeonato e Circuito Regional de Trail da Associação de Atletismo de Santarém, e o Circuito de Trail do Ribatejo.
Em relação às distâncias: Serie 150 Trail Longo ATRP - 31kms, Serie 100 Trail Curto Atrp - 18kms, Mini trail- 12kms, Caminhada - 10kms. As inscrições abrem no dia 28 de Novembro, sendo que a primeira fase tem preços reduzidos. Há oferta de uma camisola técnica sublimada da Lusosport, o já habitual pequeno almoço, vários abastecimentos, Kit de atleta, animação e muitas surpresas que vão ser divulgadas brevemente.
A organização é da Equipa Trilho Perdido Eventos/Imporlux com o apoio do município de Santarém, da empresa municipal Viver Santarém, da Junta de Freguesia de Abitureiras e do Centro de Convívio Cultura e Desporto de Abitureiras.

