Salvaterra aposta num Natal cultural e de apoio à economia local

A Campanha “Natal e a Economia Local”, promovida pela Câmara Municipal de Salvaterra de Magos, está no terreno a partir de 28 de Novembro e promete dinamizar o concelho ao longo de mais de um mês, combinando iniciativas culturais, desportivas e sociais com um conjunto de acções dedicadas ao incentivo ao comércio local.

O programa, que decorre até 11 de Janeiro, envolve associações, colectividades, IPSS’s, comissões de festas e juntas de freguesia, garantindo que a animação se distribua por todo o território.

Um dos grandes destaques da programação é a Feira do Livro de Natal, inaugurada a 29 de Novembro na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos. A iniciativa reúne centenas de títulos de autores nacionais e estrangeiros e inclui apresentações, sessões de animação de leitura e actividades dirigidas a públicos de todas as idades, reforçando o papel da leitura na quadra natalícia.

Ao longo de Dezembro, o concelho recebe vários espectáculos que pretendem envolver famílias e comunidades locais. A 7 de Dezembro, o Mercado de Cultura de Marinhais acolhe o teatro “Natal, Procura-se – O Musical”, pelo grupo Monólogo Produções, enquanto a Associação Humanitária do Granho recebe, na tarde desse dia, o espectáculo de magia “A Magia do Natal”, com o mágico Tiago Tomé. No dia 12, a Casa do Povo de Muge é palco do evento “Natal: Poesia e Fado”, com as vozes de Rita Ribeiro, Teresa Tapadas e João Baptista da Silva. Seguem-se, a 13 de Dezembro, o “Circo Andante – Versão Natal”, por Pinóquio Fun and Culture, no Pavilhão das Festas de Foros de Salvaterra, e, a 14 de Dezembro, a peça “O GPS do Pai Natal”, apresentada pelo grupo 100 Personagens no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo. A 21 de Dezembro, o Auditório do Edifício do Cais da Vala, em Salvaterra de Magos, recebe o espectáculo “Doroteia, barriga cheia! A doceira do Natal”, pelo grupo Os Revisteiros, encerrando o ciclo teatral dedicado à época festiva.

A programação inclui também iniciativas dirigidas aos seniores e reformados, que voltam a reunir-se na Festa de Natal do concelho, marcada para os dias 10 e 11 de Dezembro, nos pavilhões das festas de Marinhais e de Foros de Salvaterra. Já no dia 20, as Piscinas Municipais de Salvaterra de Magos promovem a iniciativa “Natal nas Piscinas”, que oferece uma manhã de actividades para famílias e utentes. No mesmo dia, o Mercado Diário acolhe mais uma edição da Praça ComVida, com showcooking “Os Sabores de Natal”, orientado pelo chef Luís Machado, e com venda de artesanato e produtos locais.

No âmbito do apoio ao comércio tradicional, o município volta a distribuir gratuitamente senhas nos estabelecimentos aderentes à campanha. Por cada compra superior a 20 euros, os clientes habilitam-se a vales de compras que variam entre 50 e 300 euros, numa acção realizada em colaboração com a Associação dos Comerciantes dos Concelhos de Coruche e Salvaterra de Magos. Em paralelo, as lojas do concelho recebem novamente o projecto “Arte(s) na(s) Montra(s)”, que desafia lojistas, artesãos e artistas plásticos a criarem montras decoradas com inspiração natalícia.

A campanha encerra oficialmente a 11 de Janeiro, com o Concerto de Ano Novo pela Banda da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos, no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo. Nesse mesmo dia serão também sorteados e entregues os vales de compras atribuídos no âmbito da campanha de estímulo à economia local, concluindo um programa que pretende reforçar o sentimento comunitário e apoiar o comércio de proximidade na época mais movimentada do ano.