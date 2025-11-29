Desporto | 29-11-2025 12:00
Pedrógão Triatlo reuniu duzentos participantes para celebrar quinto aniversário
Foto Pedrógão Triatlo
O Pedrógão Triatlo assinalou mais um aniversário, em Pedrógão, Torres Novas, reunindo cerca de duzentas pessoas, entre atletas, familiares, dirigentes, parceiros e amigos do clube.
A iniciativa contou ainda com a presença de várias entidades oficiais, nomeadamente o presidente da Câmara de Torres Novas, José Trincão Marques, o presidente da Federação Portuguesa de Triatlo, Fernando Feijão, bem como os representantes das freguesias de Pedrógão, São Pedro–Lapas–Ribeira Grande e Santa Maria–Salvador–Santiago. Marcaram também presença representantes de empresas parceiras e de clubes da região.
Ao longo do dia, os participantes foram envolvidos num programa diversificado de actividades, que teve início com um passeio de BTT durante a manhã, seguido de um peddy paper pela aldeia de Pedrógão. O almoço de convívio antecedeu as intervenções das entidades convidadas, a apresentação de um vídeo evocativo do percurso do clube e a entrega de uma surpresa aos jovens atletas. A celebração culminou com o lançamento de um balão de ar quente e um espectáculo de fogo de artifício.
