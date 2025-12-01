Búzios de Coruche conquista 30 títulos distritais e soma 59 pódios em Abrantes

O fim-de-semana competitivo em Abrantes confirmou o momento de forma da Búzios, que voltou a mostrar profundidade nos vários escalões e a capacidade de transformar evolução técnica em resultados expressivos.

A Búzios - Associação de Nadadores Salvadores de Coruche conquistou 59 pódios no Campeonato Distrital de Absolutos, realizado em Abrantes nos dias 22 e 23 de Novembro, numa competição que decorreu em simultâneo com a Prova de Preparação de Infantis.

O clube coruchense arrecadou 30 títulos de Campeão Distrital, 20 medalhas de prata e nove de bronze, reafirmando a solidez do trabalho desenvolvido nos vários escalões.

Entre os nadadores infantis, as provas foram marcadas por excelentes prestações, traduzidas em múltiplos recordes pessoais e progressão técnica nas diferentes disciplinas. Nos escalões de Juvenis, Juniores e Seniores, que disputaram os títulos absolutos, a Búzios voltou a destacar-se com performances consistentes e de elevado nível competitivo.

David Pacheco foi o atleta mais medalhado, somando seis títulos de Campeão Distrital e cinco medalhas de prata. No escalão feminino, Leonor Martins, Sofia Pereira e Mariana Coelho dividiram o protagonismo, cada uma com dez subidas ao pódio durante o fim-de-semana.

Com este desempenho, a Búzios segue agora para as próximas competições nacionais com excelentes perspectivas.