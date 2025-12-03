uma parceria com o Jornal Expresso
03/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 03-12-2025 15:00

Clube de Karate da Póvoa de Santa Iria conquista 10 pódios no Campeonato da Europa

Foto EKSPD
O evento reuniu cerca de 400 atletas de 22 nacionalidades no Portimão Arena no Algarve.

A Escola de Karate Shotokan Pedro Duarte (EKSPD), da Póvoa de Santa Iria, alcançou uma participação de bom plano no Campeonato da Europa de Karate Shotokan, que se realizou nos dias 28, 29 e 30 de Novembro no Portimão Arena, em Portimão.
Organizado pela European Shotokan Karate-Do Association (ESKA), o evento reuniu cerca de 400 atletas de 22 nacionalidades. Os 10 atletas que representaram o clube da Póvoa de Santa Iria destacaram-se ao subir ao pódio por 10 ocasiões, num desempenho que encheu de orgulho o concelho e a associação.
Entre os resultados alcançados, destacam-se os títulos de Campeões Europeus conquistados por Beatriz Meleiro, em Kumite Equipa Feminino Juniores, André Valongo, em Kumite Equipa Masculino Cadetes, e Júlia Martins, em Kata Equipa Feminino Juniores. Foram ainda vice-campeões europeus Tiago Valongo, em Kumite Individual Masculino Juniores, e os atletas séniores João Coimbra e Martim Dias, ambos em Kata Equipa Masculino Seniores. Já os terceiros lugares foram alcançados por Sofia Fonseca, medalha de bronze em Kumite Individual Feminino Cadetes e também em Kumite Equipa Feminino Cadetes, por Daniela Matias, igualmente em Kumite Equipa Feminino Cadetes, e por Tiago Valongo, novamente distinguido, desta vez com o bronze em Kumite Equipa Masculino Juniores.

