03/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Desporto | 03-12-2025 10:00

CRIAL estreia-se com medalhas e títulos no nacional de judo adaptado

FOTO - CRIAL
O Centro de Integração e Reabilitação de Almeirim participou pela primeira vez no Campeonato Nacional de Judo Adaptado, conquistando cinco medalhas, incluindo dois títulos de campeão nacional.

O CRIAL (Centro de Integração e Reabilitação de Almeirim) participou pela primeira vez no Campeonato Nacional de Judo Adaptado, realizado em Odivelas no dia 30 de Novembro, conquistando cinco medalhas, incluindo dois títulos de campeão nacional: Roberto Henriques na categoria de -55 kg e Nicole Pinho em -63 kg.

Também merecem destaque Maria Cristiana Carmo, que conquistou a medalha de prata em -63 kg, Rita Santos que foi alcançou a medalha de prata em -78 kg e Márcia Ferreira trouxe a medalha de bronze em -70 kg. Em +78 kg, Madalena Patrício venceu nas eliminatórias e terminou num honroso 4.º lugar. Os judocas foram acompanhados e orientados pelos seus treinadores, professor Nuno Alves e mestre Luís Gonçalves.

