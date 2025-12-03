uma parceria com o Jornal Expresso
03/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Desporto | 03-12-2025 14:53

Gala do Desporto do Cartaxo celebrou mérito desportivo e distinguiu pessoas e associações

Gala do Desporto do Cartaxo celebrou mérito desportivo e distinguiu pessoas e associações
foto DI0G0 MARQUES
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Gala do Desporto do Cartaxo encheu o pavilhão municipal na noite de 29 de Novembro, juntando atletas, treinadores, dirigentes, associações e famílias para celebrar o mérito e o trabalho desenvolvido ao longo da época desportiva 2024/2025.

A Câmara Municipal do Cartaxo distinguiu personalidades e instituições que se destacaram pelo desempenho no desporto local na época desportiva de 2024/2025. O presidente da Câmara do Cartaxo, João Heitor (PSD), sublinhou que a gala representa “a celebração do esforço, da dedicação, do empenho e resiliência de atletas, treinadores, dirigentes, voluntários e familiares que, dia após dia, investem tempo, energia e paixão em prol de um desporto de qualidade no nosso município”.
Entre os premiados, Patrícia Silva, atleta do Sport Lisboa e Benfica, recebeu o Mérito Desportivo Ouro e o reconhecimento como Atleta Feminina do Ano. Duarte Fernandes, estudante/atleta do Politécnico de Santarém, foi distinguido como Atleta Masculino do Ano. A Figura Desportiva do Ano foi Gilberto Barrela, atleta do Sport Lisboa e Cartaxo, e a jovem Lara Magalhães, da Escola de Atletismo Correr + do Cartaxo, foi distinguida com o prémio de Revelação do Ano. As treinadoras Edite Silva e Ana Guimarães, do Ateneu Artístico Cartaxense, receberam o título de Treinadoras do Ano, e Raquel Ramos, também do Ateneu Artístico Cartaxense, foi distinguida como Dirigente do Ano. A Escola de Atletismo Correr + do Cartaxo foi reconhecida como Equipa do Ano e a Associação Trilho dos Cágados recebeu o título de Associação do Ano.
Além dos prémios foram entregues também Diplomas de Mérito Bronze e Prata, destinados a valorizar o esforço diário de jovens atletas, técnicos, equipas e associações que contribuem para o desenvolvimento do desporto no concelho. Estes diplomas simbolizam o reconhecimento público e o incentivo ao trabalho contínuo que marca mais uma época desportiva. A autarquia felicitou todos os envolvidos pelo trabalho desenvolvido ao longo do ano, destacando a persistência, a dedicação e a busca constante de resultados que elevam o concelho e inspiram as novas gerações à prática desportiva.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar