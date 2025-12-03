Sporting de Tomar e União Entroncamento vencem na Taça de Portugal de Hóquei em Patins

O Sporting Clube de Tomar deslocou-se até Torres Vedras, onde venceu a equipa anfitriã, por 6-3, nos 32 avos de final da Taça de Portugal de Hóquei em Patins. Num jogo equilibrado, ao intervalo a formação nabantina vencia por 3-2. Na segunda parte, a equipa de Torres Vedras igualou o resultado, mas por pouco tempo. Ivo Silva, com dois golos, Rémi Hernan fez um hat-trick, e Filipe Almeida marcou o último golo da equipa tomarense e fechou o resultado.

A União Futebol Entroncamento viajou até ao norte para defrontar o Académico Futebol Clube e venceu por 6-4. Rodrigo Micaelo, João Boavida, Mário Azevedo, Pedro Beirante marcaram todos um golo, e Miguel João marcou dois pela formação do Entroncamento.

O Sport Alenquer e Benfica perdeu em Santa Maria da Feira, frente ao Clube Académico da Feira, por 7-6 nas grandes penalidades. A formação de Alenquer empatou no período regulamentar por 4-4, no entanto, nas grandes penalidades, não conseguiu impor-se. O Hóquei Clube “Os Tigres” de Almeirim, defrontaram o último classificado do Campeonato Placard, e perderam por 11-1. Frederico Neves marcou o único golo da formação de Almeirim no último minuto do jogo.

A União Desportiva Vilafranquense foi feliz nesta eliminatória e venceu a União Desportiva e Cultural de Nafarros em Sintra, por 4-3 nas grandes penalidades. Já a A.C.R. Santa Cita recebeu o S.L. Benfica e foi derrotada por 12-1 em casa. Pedro Mendes foi o único marcador da formação anfitriã.

