Desporto | 05-12-2025 17:18
Festival de Patinagem Artística em Rio Maior
O Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior recebe este sábado, 6 de Dezembro, pelas 19h00, um Festival de Patinagem Artística, organizado pelo Clube de Natação de Rio Maior. O evento, designado Mar em Movimento, tem entrada gratuita.
