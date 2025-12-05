Festival de Patinagem Artística em Rio Maior

O Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior recebe este sábado, 6 de Dezembro, pelas 19h00, um Festival de Patinagem Artística.

O Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior recebe este sábado, 6 de Dezembro, pelas 19h00, um Festival de Patinagem Artística, organizado pelo Clube de Natação de Rio Maior. O evento, designado Mar em Movimento, tem entrada gratuita.